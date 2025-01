Arbeitsgericht entscheidet über Zulässigkeit elektronischer Gehaltsabrechnungen

Erfurt: Das Bundesarbeitsgericht entscheidet über die Frage, ob Gehaltsabrechnungen nur in digitaler Form verschickt werden dürfen. Verhandelt wird der Fall einer Kassiererin aus Niedersachsen, die bei einer großen Supermarktkette arbeitet. Diese hat die Einführung eines digitalen Mitarbeiterportals per Betriebsvereinbarung geregelt. Die Klägerin und ihr Arbeitgeber streiten darüber, ob die Entgeltabrechnung elektronisch ordnungsgemäß erteilt ist oder nicht. Erwartet wird eine grundsätzliche Entscheidung der höchsten Arbeitsrichter in dieser Frage - sie betrifft im Zuge der Digitalisierung immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland.

