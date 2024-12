Arbeitgeberverband fordert schnelle Entlastung bei Netzentgelten

Berlin: Die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie fordern eine schnellstmögliche Entlastung bei den Netzentgelten. Dazu appellierte der Hauptgeschäftsführer des Dachverbands, Zander, an Union und FDP, mit SPD und Grünen zusammenzuarbeiten. In der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, die hohen Netzentgelte belasteten die Industrie extrem. Man habe nicht noch ein halbes oder ein dreiviertel Jahr Zeit, bis eine neugewählte Regierung Koalitionsverhandlungen abgeschlossen habe und den Haushalt auf den Weg bringe. Zander bedauerte auch, dass das sogenannte Wirtschaftsdynamisierungspaket der Ampelkoalition nicht mehr kommen wird. Es sei keine Riesenreform gewesen, so Zander, aber eine Verbesserung mit vielen kleinen Schritten. SPD und Grüne wollen die Netzentgelte für Firmen durch einen Bundeszuschuss begrenzen. CDU-Chef Merz sieht das Vorhaben skeptisch.

