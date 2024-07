Arbeitgeber lehnen Steueranreize für ausländische Fachkräfte ab

Berlin: Die Wirtschaft hat skeptisch auf die Pläne der Bundesregierung reagiert, ausländische Fachkräfte mit Steuervergünstigungen anzulocken. Arbeitgeberpräsident Dulger sagte, der Vorschlag widerspreche der Steuergerechtigkeit und dürfte vielerorts zu Unruhe im Betriebsfrieden führen. Stattdessen brauche es für alle Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto. Dann werde Deutschland auch für ausländische Fachkräfte wieder attraktiv. Deutschland sei, so Dulger, ein Hochsteuerland. Zudem mangele es an Wohnraum und Kinderbetreuung. Das seien die Probleme, an denen man arbeiten müsse. Ähnlich äußerten sich auch andere Arbeitgeberverbände.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2024 06:00 Uhr