Arbeiterwohlfahrt ist gegen "Kita-Abitur" in Bayern

Gerbrunn: Der Bayerische Landtag diskutiert heute erneut über eine Sprachtest-Pflicht für Kinder vor der Einschulung. Der entsprechende Gesetzentwurf wird von der Arbeiterwohlfahrt kritisiert. Der Co-Landesvorsitzender der AWO in Bayern, Wolfshörndl, sagte dem BR, man brauche kein - so wörtlich - "Kita-Abitur". Denn dazu fehlten die Strukturen - also ausreichend Plätze und Lehrkräfte, die die Tests durchführen. Es sei unbestritten, dass Sprache der Schlüssel für Bildung ist, stellte Wolfshörndl klar. Man brauche jedoch mehr Mittel, um die Sprachkurse zu verbessern und die Einrichtungen zu stärken. Das Problem zu lösen, indem man neue Tests und neue Prüfungen einführe, sei der falsche Weg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 08:00 Uhr