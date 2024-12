Arabische Staaten fordern friedlichen Übergang in Syrien

Akaba: Die Außenminister mehrerer arabischer Staaten haben einen friedlichen Übergang in Syrien gefordert. Daran müssten alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte beteiligt sein, hieß es nach einem Treffen in Jordanien. Zugleich warnten die Außenminister vor jeglicher ethnischer oder religiöser Diskrimierung. Später stießen Vertreter der USA, der EU, der Türkei und der Vereinten Nationen zu der Runde dazu. Die Bundesregierung sprach von einer ersten guten Bestandsaufnahme zur Lage in Syrien. Sie betonte, dass der Übergang syrisch-geführt sein müsse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 00:00 Uhr