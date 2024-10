Apothekerverband warnt vor Medikamentenmangel

Berlin: Mit Blick auf die anstehende Erkältungssaison warnt der Deutsche Apothekerverband vor einem Medikamentenmangel in Deutschland. Verbandsvizepräsident Arnold spricht in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern von einer "bedrohlichen Lage". Vom Mangel betroffen sei eine ganze Reihe von Medikamenten - von Schmerzmitteln über bestimmte Antibiotika bis hin zu Insulin. Arnold betont, auch manche Impfstoffe seien nicht in den Mengen verfügbar, wie man sie brauche.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2024 05:00 Uhr