Apotheker beklagen Lieferengpässe beim Impfstoff gegen RS-Virus

Berlin: In Deutschland gibt es offenbar Lieferprobleme beim Impfstoff gegen das sogenannte RS-Virus. Das bestätigte der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Preis, der "Rheinischen Post". Die Immunisierungskampagne für Babys würde deshalb nur sehr stockend anlaufen, so der Experte. Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte beklagte Engpässe. An dem RS-Virus kann man in jedem Alter erkranken. Vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gilt die Infektion aber als gefährlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2024 01:00 Uhr