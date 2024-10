Anzeige gegen Justizministerium im Fall Gablingen

München: Im Fall der JVA Gablingen gibt es eine Anzeige gegen das bayerische Justizministerium. Das bestätigten die Verteidiger der Vize-Chefin des Gefängnisses dem BR. Die Anwälte werfen dem Ministerium Befangenheit vor. Grüne und SPD im Bayerischen Landtag haben Berichtsanträge zu den Vorgängen in der JVA gestellt. Sie wollen wissen, was das Justizministerium unternommen hat als es vor einem Jahr von den Misshandlungsvorwürfen in dem Gefängnis erfuhr.

