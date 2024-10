Antisemitismusbeauftragter Klein: Islamismus wird verharmlost

Berlin: Seit dem Hamas-Terrorangriff auf Israel vor einem Jahr, wird nach Ansicht des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung der Islamismus in Deutschland zunehmend verharmlost. Es gebe Anfeindungen, so Klein, gegen Juden, Beifall für iranische Raketen gegen Israel und rote Hamas-Dreiecke. Am 7. Oktober 2023 hatten Hamas-Terroristen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Der Angriff war der Auslöser für den Gaza-Krieg, in dem wohl bisher etwa 42.000 Palästinenser getötet wurden.

