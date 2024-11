Antike Stadt Pompeji führt Besucher-Limit ein

Pompeji: Der Archäologiepark der antiken Stadt Pompeji begrenzt die Zahl der Besucherinnen und Besucher: Ab kommendem Freitag erhalten nur noch 20.000 Menschen pro Tag Einlass. Sie brauchen außerdem personalisierte Eintrittskarten, die im Sommer auch nur für ein bestimmtes Zeitfenster gelten. Das teilten die italienischen Behörden mit. So wollen sie dem Massentourismus entgegengetreten und das Weltkulturerbe schützen. Im Sommer verzeichnete Pompeji mit insgesamt vier Millionen Besuchern einen Rekord. Die Obergrenze soll einen weiteren Anstieg verhindern. - Die Stadt war im Jahr 79 nach Christus beim Ausbruch des Vesuv verschüttet worden. Die so konservierten Überreste geben einen Einblick in das Leben von damals.

