Anti-Terror-Ermittler untersuchen Explosion vor Trump-Hotel

Las Vegas: Wenige Stunden nach dem Attentat von New Orleans ist es in Las Vegas zu einen möglichen Anschlag gekommen. Vor dem Trump International Hotel explodierte ein Tesla-Cybertruck - der Fahrer kam ums Leben, sieben Menschen wurden verletzt. Laut Polizei war das Fahrzeug mit Feuerwerk und Benzinkanistern beladen. Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang mit dem Anschlag von New Orleans gibt. US-Präsident Biden warnte vor voreiligen Schlüssen. Der Fahrer des Wagens konnte bisher nicht identifiziert werden. Der Hersteller Tesla gehört dem Tech-Milliardär Elon Musk, der mittlerweile auch den künftigen US-Präsidenten Trump berät.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 06:00 Uhr