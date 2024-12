Anti-Atomwaffen-Organisation wird mit Friedensnobelpreis geehrt

Oslo: Nach der Bekanntgabe im Oktober ist heute der Friedensnobelpreis an die japanische Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo verliehen worden. Dazu waren die drei Co-Vorsitzenden der Organisation in die norwegische Hauptstadt gereist. In einer Rede schilderte Terumi Tanaka im Namen seiner Organisation wie er selbst als 13-Jähriger den Atomwaffenabwurf über Nagasaki 1945 erlebt hat. Dabei warnte er auch vor den immensen Schäden, die der Einsatz von Atomwaffen heute anrichten könnte. Nihon Hidankyo ist eine Graswurzelbewegung von Überlebenden der Atomwaffenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Am Nachmittag werden außerdem in Stockholm die Nobelpreise in den Bereichen Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften übergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2024 16:00 Uhr