Anstieg der Meerestemperaturen beschleunigt sich

London: Die Oberflächentemperatur der Meere steigt immer schneller an. Wie Wissenschaftler der Universität Reading herausgefunden haben, war der Anstieg zwischen 2019 und 2023 viermal so hoch wie Ende der 80er Jahre. Im vergangenen Jahr waren die Temperaturen der Meeresoberflächen im weltweiten Durchschnitt so hoch wie noch nie. Grund dafür ist der Klimawandel. Der einzige Weg, die Erwärmung zu stoppen, ist laut Studie eine deutliche Verringerung der globalen Kohlenstoffemissionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 07:00 Uhr