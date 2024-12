Anschlag von Magdeburg beschäftigt Bundestags-Gremien

Berlin: Der Innenausschuss des Bundestags kommt zur Stunde zu einer Sondersitzung zusammen. Thema ist der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Der stellvertretende Vorsitzende Castellucci sagte dem BR, es gehe um eine sachliche Aufarbeitung. Deutschland sei weiter eines der sichersten Länder der Welt. Nach Castelluccis Worten muss die Politik jetzt schauen, was man aus dem Fall lernen kann. Grundsätzlich sprach sich der SPD-Politiker dafür aus, noch vor der Bundestags-Neuwahl das vorliegende Sicherheitspaket der Koalition zu verabschieden. Das seien Maßnahmen, die man aus den früheren Taten in Solingen und Mannheim abgeleitet habe, so Castellucci. Schon am Vormittag hat das Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags beraten. Hier ging es unter anderem um die Frage, warum ausländische Warnungen vor dem Fahrer des Tatfahrzeugs nicht zu Konsequenzen geführt haben.

