Anschläge auf Bahnstrecken in Frankreich sorgen für Behinderungen

Paris: Am Tag der Eröffnung der olympischen Sommerspiele sorgen Sabotageakte in Frankreich für erhebliche Verkehrsprobleme. Unbekannte legten in der Nacht Feuer an mehreren Bahnstrecken der Hochgeschwindigkeitszüge. Hunderttausende Reisende müssen Verspätungen hinnehmen. Betroffen sind auch Verbindungen ins Ausland. Nach Auskunft der Deutschen Bahn muss auf Routen von und nach Frankreich mit Behinderungen oder Zugausfällen gerechnet werden. Innenministerin Faeser sieht die Anschläge als Beleg dafür, dass die hohen Sicherheitsvorkehrungen rund um die Olympischen Spiele notwendig sind. Wer hinter den Anschlägen steckt und ob sie politisch motiviert sind, ist bislang unklar. Der Flughafen Basel-Mulhouse in der Schweiz konnte indessen wieder geöffnet werden. Er war zuvor aus Sicherheitsgründen geräumt worden. Laut Behörden handelte es sich um einen Fehlalarm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 14:00 Uhr