Annen soll Hoher UN-Flüchtlings-Hochkommissar werden

Berlin: Der Parlamentarische Staatssekretär im Entwicklungshilfeministerium, Annen, von der SPD, soll nach dem Willen der Bundesregierung Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen werden. In seiner heutigen Sitzung will das Kabinett den 51-Jährigen für den UN-Spitzenposten nominieren. Das bestätigten Mitglieder der Regierungsfraktionen. Annen war in der letzten Legislaturperiode Staatsminister im Auswärtigen Amt und will nächstes Jahr nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Seit 2016 ist der Italiener Grandi Hoher Flüchtlingskommissar. Der Posten wird Ende nächsten Jahres frei. Deutschland ist derzeit zweitgrößter Beitragszahler des UNHCR.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 10:45 Uhr