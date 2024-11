Anklage gegen frühere RAF-Terroristin Daniela Klette erhoben

Verden: Die Staatsanwaltschaft in Niedersachsen hat die Anklage gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette nun bestätigt. Die Ermittler in Verden werfen der 66-Jährigen nach eigenen Angaben versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Die Verteidigung weist auf erhebliche Mängel in der Anklage hin, über die Ende vergangener Woche erstmals berichtet worden war. - Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit Jahren gegen Klette und ihre mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg, nach denen weiter gefahndet wird. Das Trio soll zwischen 1999 und 2016 Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.

