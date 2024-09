Angriffe auf Israel gehen weiter

Tel Aviv: Die libanesische Hisbollah hat nach eigenen Angaben das israelische Rüstungsunternehmen Rafael in der Nähe der Hafenstadt Haifa angegriffen. Ziel sei der Industriekomplex gewesen, der auf technische Geräte und Ausrüstung spezialisiert ist, erklärte die Miliz. Zudem seien dutzende Raketen auf den israelischen Militärstützpunkt Ramat David und den Flughafen nahe Haifa abgeschossen worden. Israel griff den Libanon massiv aus der Luft an. Dortige Sicherheitskreise sprachen von einer der bisher schwersten israelischen Angriffswellen. In Ramallah im Westjordanland stürmten israelische Streitkräfte zudem das Büro des Fernsehsenders Al-Dschasira. Laut Sender wurde eine Schließung von 45 Tagen angeordnet. Für Al-Dschasira besteht bereits ein Sendeverbot in Israel.

