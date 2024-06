Angriff auf dänische Regierungschefin sorgt vor EU-Wahl für Entsetzen

Brüssel: Vor der Europawahl haben sich Angriffe auf Politiker gehäuft. Nun sorgt eine Attacke auf die dänische Regierungschefin Frederiksen für Entsetzen. Sie ist gestern Abend mitten auf der Straße von einem Mann geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. EU-Ratspräsident Michel sprach von einem feigen Akt der Aggression. Inzwischen hat es vor der Wahl in Deutschland die erste Demonstration gegen Rechtsextremismus gegeben. In Hamburg gingen etwa 30.000 Menschen auf die Straße - unter dem Motto "Rechtsextremismus stoppen, Demokratie verteidigen, wählen gehen". Heute sollen deutschlandweit weitere Kundgebungen folgen, unter anderem in München, Berlin und Leipzig. Gewählt wird heute in vier Ländern. In der Slowakei, Italien, Malta und Lettland geben die Bürger ihre Stimme für das EU-Parlament ab. Morgen sind Deutschland und die meisten anderen EU-Staaten an der Reihe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2024 08:30 Uhr