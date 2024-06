Angriff auf dänische Regierungschefin sorgt für Entsetzen

Brüssel: Vor der Europawahl häufen sich die Angriffe auf Politiker. Gestern Abend gab es eine Attacke auf die dänische Regierungschefin Frederiksen. Sie ist mitten auf der Straße von einem Mann geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Das Motiv ist bisher unbekannt. EU-Ratspräsident Michel sprach von einem feigen Akt der Aggression. Unabhängig von dem Übergriff in Kopenhagen hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund gefordert, Gewalttäter nach Angriffen auf Politiker zügig vor Gericht zu stellen. Das Rechtssystem in Deutschland sehe beschleunigte Verfahren vor, die es ermöglichen würden, Täter innerhalb eines Tages zu verurteilen, so der Hauptgeschäftsführer Berghegger in den Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe. Davon solle die Justiz stärker Gebrauch machen.

