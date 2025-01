Angreifer von New Orleans war möglicherweise IS-Anhänger

New Orleans: Der tödliche Angriff mit einem Auto im US-Bundesstaat Louisiana war möglicherweise islamistisch motiviert: Das FBI hat in dem Wagen des Täters eine Flagge der Terrororganisation IS gefunden. Der Mann war heute früh im Ausgehviertel von New Orleans in eine Menschenmenge gerast. Mindestens zehn Menschen wurden getötet, 35 weitere verletzt. Der Täter kam bei einer Schießerei mit der Polizei ums Leben. Es handelt sich laut FBI um einen 42-jährigen ehemaligen US-Soldaten. Wie die Bundespolizei weiter mitteilte, ist der Mann für den Angriff in New Orleans vermutlich nicht allein verantwortlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 21:00 Uhr