Angreifer von Aschaffenburg wird in Psychatrie eingewiesen

Aschaffenburg: Nach der Messerattacke von Aschaffenburg kommt der mutmaßliche Angreifer in die Psychiatrie. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht hat die einstweilige Unterbringung angeordnet, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Bei dem Angriff gestern sind ein Kleinkind und ein 41-jähriger Mann getötet und drei Menschen schwer verletzt worden. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl sorgt die Attacke für Schuldzuweisungen in der Politik. Unions-Kanzlerkandidat Merz und der bayerische Ministerpräsient Söder warfen der Bundesregierung eine verfehlte Migrationspolitik vor. Kanzler Scholz wies dies zurück und sprach von Vollzugsdefiziten bei den bayerischen Behörden. Er werde nicht akzeptieren, dass diejenigen, die ihre Aufgaben machen müssen, jetzt davon ablenken.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.01.2025 19:00 Uhr