Andrij Melnyk soll die Ukraine bei den Vereinten Nationen vertreten

Kiew: Der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, soll neuer Vertreter seines Landes bei den Vereinten Nationen werden. Das gab Präsident Selenskyj bekannt. Melnyk sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die UN müssten eine stärkere Rolle spielen, um den russischen Aggressionskrieg zu beenden. Als Botschafter in Berlin war er mit seiner offenen Kritik an der Bundesregierung oft angeeckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2024 01:00 Uhr