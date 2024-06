ANC einigt sich in Südafrika mit Koalitionspartnern auf Regierung

Pretoria: In Südafrika hat sich der ANC mit mehreren Parteien auf die Bildung einer Regierungskoalition verständigt. Wie Generalsekretär Mbalula erklärte, habe man sich unter anderem mit der größten Oppositionspartei, der "Demokratischen Allianz", auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Auch die Zulu-Partei Inkatha Freedom Party und mehrere kleine Gruppierungen gehören der Koalition an. Morgen tritt zum ersten Mal das neue Parlament in Südafrika zusammen, um einen Präsidenten zu wählen. Amtsinhaber Ramaphosa hat mit seinem ANC zum ersten Mal in der Parteigeschichte weniger als die Hälfte der Sitze dort inne. Damit ist er auch erstmals auf die Bildung einer Koalition angewiesen.

