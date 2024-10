An zahlreichen Orten in Bayern gedenken Menschen der Opfer des 7. Oktobers

München: An mehreren Orten in Bayern ist gestern der Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel vor einem Jahr gedacht worden. In Nürnberg nahmen etwa 650 Menschen an einem Schweigemarsch und einer Mahnwache teil. In Würzburg kamen rund 150 Menschen zu einer Kundgebung am Bahnhofsgelände. Zwei kleinere Gedenkveranstaltungen gab es außerdem in Aschaffenburg. Bei einer Gedenkfeier in München forderte Bayerns Ministerpräsident Söder mehr Solidarität: Israel brauche "unseren Beistand und unsere Unterstützung". Mit Blick auf den Nahost-Konflikt betonte er, dass die Hamas die Geiseln freilassen müsse, damit es Verhandlungen geben könne. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, sagte, sie gebe die Hoffnung nicht auf, dass künftige Generationen die - Zitat - "Schrecken der Vergangenheit hinter sich lassen können".

