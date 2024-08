An weiterem Bundeswehr-Standort wird Trinkwasser überprüft

Mechernich: In Nordrhein-Westfalen gibt es an einem weiteren Bundeswehr-Standort den Verdacht auf Sabotage der Trinkwasserversorgung. In Mechernich im Landkreis Euskirchen wurde ein Loch im Zaun in der Nähe eines Trinkwasser-Behälters entdeckt. Dieser versorgt neben der dortigen Kaserne auch 10.000 Menschen im Ort mit Leitungswasser. Sie wurden aufgerufen, das Wasser nicht zu trinken und auch nicht zum Duschen oder Waschen zu verwenden. Die Untersuchungen des Wassers von Mechernich laufen. In der Nacht auf Mittwoch waren am Luftwaffen-Stützpunkt Köln-Wahn bei einer Überprüfung des Trinkwassers abnorme Werte festgestellt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 06:00 Uhr