An weiterem Bundeswehr-Standort gibt es Verdacht auf Sabotage

Mechernich: An einem weiteren Bundeswehrstandort in Nordrhein-Westfalen befürchten die Behörden, dass Trinkwasser verunreinigt sein könnte. Es geht um die Kaserne Mechernich im Kreis Euskirchen. Nach Angaben der Stadt wurde dort ein Zaun an der Wasseraufbereitung zerschnitten. Auch rund 10.000 Menschen in Mechernich beziehen von dort ihr Leitungswasser. Sie sind derzeit aufgerufen, es weder zu trinken noch zum Waschen zu verwenden, da es gesundheitsgefährdende Verunreinigungen geben könnte. Experten sollen schnell Wasserproben untersuchen. Nach Sabotage-Verdachtsfällen in den Kasernen Köln-Wahn und Geilenkirchen ist die Bundeswehr aktuell besonders wachsam. In Köln-Wahn waren abnorme Wasserwerte festgestellt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2024 07:00 Uhr