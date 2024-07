An Grenze zu Frankreich gibt es wieder stationäre Kontrollen

An der Grenze zu Frankreich haben die Grenzkontrollen wegen der Olympischen Spiele in Paris begonnen. Bundesinnenministerin Faeser hatte die Maßnahme angeordnet, die bis 30. September gelten soll. Sie deckt damit auch die Paralympischen Spiele ab, die ebenfalls in Paris ausgetragen werden. Kontrolliert wird auch im Flugverkehr. Damit wird die bisher wegen der Fußball-EM geltende Regel für den Verkehr von und nach Frankreich fortgesetzt. An den Grenzen zu Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg fallen hingegen die stationären Grenzkontrollen weg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.07.2024 04:00 Uhr