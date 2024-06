An den Schulen steigt die Zahl islamistischer Vorfälle

Baden-Baden: Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich auch auf das Klima an den Schulen aus. Das zeigen Recherchen des SWR. Demnach gab es seit dem Überfall der Hamas auf Israel im Oktober vergangenen Jahres deutlich mehr islamistische Vorfälle an den Schulen in Deutschland. Eine Umfrage unter den Bildungs- und Innenministern der Bundesländer ergab, dass sich die Zahl der radikalisierten Jugendlichen deutlich erhöht hat. In Hessen zum Beispiel wurden in den vergangenen Jahren 15 islamistisch motivierte Vorfälle an Schulen registriert, elf davon standen in Zusammenhang mit dem Krieg in Gaza. Auch Verfassungsschützer stufen die derzeitige Lage an Schulen als äußerst angespannt ein. Die Behörden in Baden-Württemberg weisen in diesem Zusammenhang auf den Einfluss islamistischer Influencer hin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 09:00 Uhr