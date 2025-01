An bayerischen Bahnhöfen gibt es immer mehr Sexualdelikte

München: In Bayern kommt es immer häufiger zu Sexualdelikten in Zügen und Bahnhöfen. Zwischen 2019 und 2023 sind die Fälle laut Bundespolizei um 46 Prozent gestiegen. Der Münchner Hauptbahnhof liegt genau im Durchschnitt, bei zuletzt 29 Fällen. In Regensburg hingegen hat sich die Anzahl im untersuchten Zeitraum von nur einem Fall 2019 auf elf Delikte 2023 erhöht. ln Nürnberg stieg die Zahl von 20 auf 33. Nur in Augsburg sind die Sexualdelikte am Hauptbahnhof von vier auf drei gesunken. Laut den Polizeistatistiken haben im Umfeld der Bahn auch Körperverletzungen und Diebstähle zugenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2025 12:00 Uhr