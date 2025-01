Amtsinhaber Milanovic gewinnt die Präsidentenwahl in Kroatien

Zagreb: In Kroatien hat sich Präsident Milanovic eine weitere Amtszeit gesichert. Der von den Sozialdemokraten aufgestellte Kandidat besiegte seinen konservativen Herausforderer Primorac mit 75 Prozent der Stimmen. Das teilte die zuständige Kommission am späten Abend nach Auszählung fast aller Wahllokale mit. Milanovic war zuletzt immer wieder Nähe zu Russland vorgeworfen worden. Er ist bekannt für seine deutliche Kritik an der EU. In Kroatien kann das Staatsoberhaupt kein Veto gegen Gesetze einlegen, hat aber ein Mitspracherecht - etwa in der Außenpolitik und der Verteidigung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 23:00 Uhr