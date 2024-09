Ampelparteien reagieren mit Ernüchterung auf Wahlergebnisse

Berlin: Vertreter der Ampelparteien haben mit Ernüchterung auf die Wahlergebnisse in Thüringen und Sachsen reagiert. SPD-Generalsekretär Kühnert kündigte an, das Profil der Sozialdemokraten stärker herausarbeiten zu wollen. Man wolle sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen von anderen, die krachend aus den Landtagen herausgewählt worden seien, so Kühnert. Der Grünen-Vorsitzende Nouripour kommentierte das Ergebnis mit den Worten, man müsse sich an die eigene Nase fassen. Das Ergebnis ist aus seiner Sicht auch eine Konsequenz aus dem Streit innerhalb der Ampelkoalition. Der FDP-Vorsitzende Lindner schrieb auf X, die Ergebnisse schmerzten. Aber es solle sich niemand täuschen, die FDP gebe ihren Kampf für liberale Werte nicht auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 03:00 Uhr