Ampel-Politiker wollen Bundeswehr-Etat nachbessern

Mehrere Ampel-Politiker haben Nachbesserungen beim Etat für Verteidigung angekündigt. Der Grünen-Haushaltspolitiker Schäfer sagte in einem Zeitungs-Interview, zwar sei der Haushaltskompromiss der Ampel-Spitzen eine ordentliche Grundlage für die Verhandlungen im Parlament. Gerade in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik müsse man aber große Notwendigkeiten berücksichtigen, so Schäfer. Ähnlich äußerte sich der verteidigungspolitische Sprecher der FDP, Müller: Für die Liberalen werde die Sicherheit immer höchste Priorität haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.07.2024 02:00 Uhr