Ampel-Koalition steht nach Entlassung Lindners vor Aus

Berlin: Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP ist nach knapp drei Jahren im Amt gescheitert. Bundeskanzler Scholz hat am Abend Finanzminister und FDP-Chef Lindner entlassen und angekündigt, im Bundestag die Vertrauensfrage stellen zu wollen. Scholz erklärte mit Blick auf Lindner, es gebe keine Vertrauensbasis mehr für eine weitere Zusammenarbeit. Er warf Lindner vor, sein Vertrauen gebrochen zu haben. Der Kanzler kündigte an, am 15. Januar im Bundestag über die Vertrauensfrage abstimmen lassen zu wollen. Damit könnte es im März Neuwahlen geben. Vor kurzem hat sich auch Vizekanzler Habeck von den Grünen geäußert. Der Bruch der Koalition fühle sich falsch an und sei nicht nötig gewesen. Die FDP sei aber nicht bereit gewesen, die Wege zu gehen, um die Probleme zu lösen. Lindner selbst soll in Kürze eine Erklärung abgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 22:00 Uhr