Ampel-Koalition hat bei Wählern laut "Deutschlandtrend" schweren Stand

Berlin: Knapp ein Jahr vor der Bundestagswahl steckt die Ampel-Koalition in einer tiefen Vertrauenskrise. Fast 80 Prozent sind unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Das zeigt der ARD-Deutschlandtrend. Allerdings glauben nur 22 Prozent der Befragten, dass CDU und CSU die Probleme besser lösen würden. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die Union mit 31 Prozent stärkste Kraft werden. Dahinter die AfD mit 17 Prozent, die SPD mit 16 Prozent und die Grünen mit 13 Prozent. Das BSW käme auf 8 Prozent. FDP und Linke würden mit jeweils 3 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2024 03:00 Uhr