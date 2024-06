Ampel-Koalition diskutiert über Ergebnis der Europawahl

Der Ausgang der Europawahl sorgt für Diskussionen innerhalb der Ampel. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schäfer fordert von Kanzler Scholz, der FDP die Koalitionsfrage zu stellen. Schäfer hat der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, es dürfe am Ende nicht so sein, dass man mit Blick auf die jüngsten Naturkatastrophen ertrinke und die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland verloren gehe und die FDP mit der Schuldenbremse durchkomme. FDP-Vize Kubicki dagegen fordert ein Entgegenkommen von SPD und Grünen und begründet das mit ihren - so wörtlich - dramatisch schlechten Ergebnissen. Die Liberalen hatten bei der Europawahl anders als ihre Partner nur leicht verloren.

