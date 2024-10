Amokläufer aus Oberösterreich ist weiter auf der Flucht

Kirchberg ob der Donau: Die Polizei in Österreich sucht weiter nach einem Schützen, der gestern den Bürgermeister der Gemeinde sowie einen ehemaligen Polizisten getötet hat. Der flüchtige Mann ist 56 Jahre alt und Jäger. Laut den Behörden in Oberösterreich ist er international zur Fahndung ausgeschrieben. Zahlreiche Menschen aus dem Jagdmillieu meldeten sich inzwischen, weil sie Streit mit dem mutmaßlichen Täter hatten. Vorsorglich sind etwa 50 Menschen unter Polizeischutz gestellt oder an sichere Orte gebracht worden. Der Tatverdächtige hat gestern nach Erkenntnissen der Polizei den Bürgermeister von Kirchberg auf einer Wiese erschossen. Danach fuhr er zum Haus des Ex-Polizisten und erschoss ihn in seinem Wohnzimmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 15:00 Uhr