Am Rande des AfD-Parteitags kommt es zu ersten Zusammenstößen

Essen: Am Morgen haben Protestkundgebungen gegen den Bundesparteitag der AfD begonnen. Die Polizei in Essen teilte mit, die ersten Versammlungen, darunter ein Protestmarsch durch mehrere Stadtteile, würden durch die Beamten begleitet. Dabei gab es auch Auseinandersetzungen: An einer Stelle hätte eine größere Personengruppe versucht, Absperrungen zu durchbrechen. Dies wurde mit dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken unterbunden. Im Lauf des Wochenendes werden bis zu 100.000 Demonstranten in Essen erwartet. Die AfD-Delegierten versammeln sich in der Gruga-Halle, unter anderem um den Bundesvorstand zu wählen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2024 09:00 Uhr