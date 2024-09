Am NS-Dokumentationszentrum in München sind Schüsse gefallen

München: Am NS-Dokumentationszentrum in der Landeshauptstadt ist die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Was konkret vorgefallen ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei versucht sich gerade nach eigenen Agaben mit einem Hubschrauber, einen Überblick zu verschaffen. Laut Einsatzkräften sind Schüsse gefallen. - Das NS-Dokumentationszentrum informiert über die Geschichte und die Folgen des NS-Regimes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 10:00 Uhr