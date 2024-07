Am Frankfurter Flughafen fallen 140 Flüge wegen Klima-Aktion aus

Frankfurt am Main: Wegen einer Protestaktion der Gruppe "Letzte Generation" sind am Frankfurter Flughafen rund 140 Flüge annulliert worden. Das teilte der Airport-Betreiber Fraport mit. Für den Tagesverlauf sei mit weiteren Verzögerungen zu rechnen. Fluggäste werden gebeten, vorab ihren Flugstatus auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen. Am frühen Morgen waren acht Mitglieder der "Letzten Generation" auf das Flughafengelände gelangt und hatten sich auf drei Bahnen am Boden festgeklebt. Sie wollten damit nach eigener Aussage für einen weltweiten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis zum Jahr 2030 demonstrieren. Der Flugverkehr musste zeitweise unterbrochen werden. Die Bundespolizei löste die Aktivisten von den Bahnen ab und übergab sie der hessischen Landespolizei zur weiteren Strafverfolgung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2024 10:00 Uhr