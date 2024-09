Am Brocken gehen die Löscharbeiten weiter

Wernigerode: Im Waldbrandgebiet am Brocken im Harz gehen die Löscharbeiten seit dem Morgen weiter. Löschflugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz, auch die Bundeswehr unterstützt mit vier Helikoptern. Inzwischen ist das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte setzen darauf, dass der im Laufe des Tages erwartete Regen die Lage weiter entspannt. Der Kreisbrandmeister des Landkreises Harz, Lohse, sagte, man hoffe, dass mit Änderung der Großwetterlage morgen Schluss sei. Das Feuer war am Freitag am Königsberg ausgebrochen, einer Nebenkuppe des Brockens, und hatte sich auf eine Länge von rund einem Kilometer ausgebreitet. Etwa 500 Menschen mussten mit Bussen in Sicherheit gebracht werden.

