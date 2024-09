Am Ballermann gibt es künftig weniger Liegen

Palma: Auf Mallorca gibt es an mehreren Stränden künftig weniger Liegen und Sonnenschirme, zum Beispiel am viel besuchten Ballermann. Das hat die Gemeinde Palma beschlossen. Die Strände der Baleareninsel sind in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden - ein Phänomen, das auch in anderen Küstengegenden zu beobachten ist. Der Sandschwund hat Experten zufolge mehrere Gründe: So steigt klimawandelbedingt der Meeresspiegel und es gibt oft keine Dünen mehr, die vor Erosion schützen.

