Altersgrenze für freiwillige Feuerwehr soll steigen

München: Die Altersgrenze für aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren in Bayern könnte bald angehoben werden. Derzeit liegt sie bei 65 Jahren - künftig soll sie auf 67 erhöht werden. Der Gemeindetag befürwortet solche Überlegungen. Der Landesfeuerwehrverband hält eine Anpassung ans Rentenalter für sinnvoll - also ebenfalls einen mittelfristigen Anstieg auf 67 Jahre. Das Innenministerium in München will nach eigenen Angaben bis Jahresende einen abgestimmten Vorschlag dazu präsentieren. Bei den freiwilligen Feuerwehren droht durch die demografische Entwicklung ein Personalengpass. Dabei bilden sie das Rückgrat der Nothilfe: Fast 7.500 freiwillige Feuerwehren gibt es im Freistaat, daneben etwa 200 Werks- und Betriebsfeuerwehren. Berufsfeuerwehren exisitieren nur in sieben Großstädten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 10:00 Uhr