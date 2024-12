Alpenschneehase ist das Tier des Jahres 2025

Hamburg: Das Tier des Jahres 2025 ist der Alpenschneehase. Das hat die Deutsche Wildtierstiftung in Hamburg entschieden. Er löst damit den Igel ab. In Deutschland ist der Alpenschneehase sehr selten: Hierzulande kommt er nur in Bayern vor, und zwar in Lagen ab etwa 1.300 Metern. Der Klimawandel und die Folgen des Wintersports setzen dem Tier seit längerem zu. Der Hase gilt als Überbleibsel der bisher letzten Eiszeit. Im Sommer ist sein Fell braun, im Winter weiß.

