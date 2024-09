Algerischer Präsident Tebboune gewinnt Wahl mit großer Mehrheit

Algier: Die Präsidentschaftswahl in Algerien hat Amtsinhaber Tebboune klar gewonnen. Wie die Wahlkommission am Abend mitteilte, kam er auf knapp 95 Prozent der Stimmen. Damit vermeidet Tebboune eine Stichwahl. Einer seiner beiden Herausforderer warf ihm jedoch Wahlbetrug vor - es habe Unregelmäßigleiten in den Wahllokalen und bei der Auszählung gegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 48 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 02:00 Uhr