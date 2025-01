Alexander Zverev verliert Finale der Australian Open

Melbourne: Tennisprofi Alexander Zverev hat auch sein drittes Grand-Slam-Finale verloren. Im Endspiel der Australian Open unterlag er dem Weltranglistenersten, Jannik Sinner aus Italien, glatt in drei Sätzen. Im vergangenen Jahr hatte Zverev das French-Open-Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz in fünf Sätzen verloren. 2020 unterlag er im Endspiel der US Open dem Österreicher Dominic Thiem ebenfalls in fünf Sätzen. In der Tennis-Weltrangliste bleibt Zverev Zweiter und Sinner Erster.

