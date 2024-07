Mainz: Der SPD-Politiker Alexander Schweitzer ist neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Bei der Wahl im Landtag erhielt Schweitzer 57 Stimmen und damit mehr, als die dortige Ampelkoalition Sitze hat. Der neue Regierungschef übernimmt die Nachfolge von seiner Parteikollegin Malu Dreyer. Die 63-Jährige hatte aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug bekanntgegeben. Sie war elf Jahre im Amt. Schweitzer war seit Beginn der laufenden Legislaturperiode Minister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung in Dreyers Kabinett. Die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz steht 2026 an.

