Alcaraz scheitert in Runde 2 der US-Open

New York: Bei den US-Open ist Tennis-Star Carlos Alcaraz überraschend schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der spanische Weltranglistendritte unterlag dem Niederländer Botic van de Zandschulp nach einer desolaten Vorstellung in drei Sätzen und musste seinen Traum vom dritten Grand-Slam-Titel in Folge vorzeitig begraben. In diesem Jahr hatte Alcaraz bei den French Open und in Wimbledon triumphiert. Alexander Zverev spielt in der kommenden Nacht unserer Zeit in der dritten Runde gegen den Argentinier Tomás Martín Etcheverry. Jule Niemeier tritt bereits am Nachmittag an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2024 07:00 Uhr