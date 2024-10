Albaniens EU-Beitritt rückt näher

Luxemburg: Der EU-Beitritt Albaniens rückt näher. Mehr als zwei Jahre nach dem offiziellen Beginn der Gespräche gehen die Verhandlungen heute am Rande des EU-Ministertreffens in die nächste Phase. Es wird unter anderem über die demokratischen Institutionen in Albanien verhandelt. Der Balkanstaat hatte 2009 den EU-Beitritt beantragt. - Unterdessen hat Italien mit dem Transport der ersten Gruppe von Migranten nach Albanien begonnen. Ein Marineschiff mit 16 Männern sei von Lampedusa aus unterwegs, teilte das Innenministerium in Rom mit. Im vergangenen Jahr hatten beide Regierungen ein Abkommen unterzeichnet. Das sieht vor, dass Albanien bis zu 3.000 Migranten aufnimmt, die beim Versuch, nach Europa zu gelangen, in internationalen Gewässern aufgegriffen wurden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 07:00 Uhr