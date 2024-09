Albanien verpflichtet Mediziner zum Bleiben

Tirana: Albanien hat Ärzte zum Bleiben verpflichtet. Laut Medienberichten erließ das Parlament ein Gesetz, nach dem junge Mediziner zunächst drei Jahre lang im eigenen Land arbeiten müssen. Albanien kämpft seit Jahren dagegen, dass Fachkräfte nach Deutschland und in andere EU-Staaten abwandern. Schätzungen zufolge haben in den letzten zehn Jahren an die dreitausend Ärzte Albanien verlassen. Ein ähnliches Gesetz, das eine Pflichtzeit von fünf Jahren vorsah, war auf massiven Widerstand von Studenten gestoßen. Anfang des Jahres hatte das Verfassungsgericht es teilweise kassiert. Auch gegen das neue Gesetz zeichnet sich Widerstand ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2024 19:15 Uhr